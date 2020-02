La Juve sta vivendo un momento di flessione che ha fatto suonare più di un campanello d'allarme. Due sconfitte consecutive in trasferta e questa sera c'è la sfida contro il Milan, semifinale d'andata a San Siro. Sarri ha incassato la fiducia di Agnelli durante la cena di lunedì sera in centro a Torino ma i dubbi attorno alla sua Juventus sono ancora tanti, ma non solo per colpa sua. Una delle tante domande che ci si pongono in queste ore è: "Ma i calciatori sono davvero dalla sua parte?". La responsabilità della recente flessione, infatti, non è solo del tecnico bianconero...



L'analisi di Marcello Chirico: