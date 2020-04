7









Alle prese con i capricci di Higuain. Il nostro direttore editoriale, Marcello Chirico, commenta la questione che più scotta in casa Juve: il 'gran rifiuto' del Pipita - che resta in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società - all'ormai imminente rientro dall'Argentina in direzione Torino. "Tra le tante cose, oggi mi chiedo - esordisce Chirico -: perché ai tifosi non va mai bene quando un sito o un giornale trattano un caso all'interno della Juve?". Non si tratta di fake news, ma di una situazione spinosa. Che va risolta, proprio da Gonzalo.