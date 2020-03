di Marcello Chirico

Non è stata una settimana facile quella del calcio italiano. Tra rinvii e porte chiuse, la decisione è poi stata presa pochi giorni fa: Juve-Inter si giocherà domenica 8 marzo alle ore 20:45. Giusto difendere la salute pubblica, ma tutto questo caos è davvero insensato.Vittoria Inter con Marotta e Zhang.

Prima bisognava recuperare le partite in ordine cronologico, quindi prima Inter-Sampdoria, ora non ci sono più tracce della partita e tutta l'attenzione è passata a Juve-inter a porte chiuse il 9 di marzo. Il campo deciderà tutto.