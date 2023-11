Il punto va bene, non è da buttare. Perché con questo pareggio la Juve rimane lì, in corsa alle spalle dell'Inter, dopo una partita in cui di fatto non ha creato niente. Ma parliamo piuttosto dell'arbitraggio. Cosa vi avevo detto in tutta la settimana? Guida non si è smentito, per fortuna Irrati al Var non ha fatto danni ma c'è stato un episodio fondamentale, quello del fallo su Chiesa prima del gol di Lautaro, l'ennesimo fallo non fischiato. Sono certo che, a parti invertite, la rete sarebbe stata annullata, è matematico.



