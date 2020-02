Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com analizza le (nuove) voci su Pep Guardiola alla Juventus. Voci che già in passato vi abbiamo raccontato e che confermiamo anche se i rumours della scorsa estate erano solo uno specchietto per le allodole visto che i bianconeri avevano già praticamente chiuso con Maurizio Sarri. Meglio pensare al presente, dunque. La Juve è dentro a tutte le competizioni e quello davanti ai bianconeri è un mese a dir poco decisivo in cui si rigioca la Champions e si affronta l'Inter in casa. A fine stagione, però, qualcosa potrebbe cambiare.