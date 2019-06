Una risposta alla Pep-sicosi. Nell'ultimo video del nostro Marcello Chirico, il futuro della Juventus appare chiaro una volta per tutte: non sarà Guardiola l'allenatore dei bianconeri, bensì toccherà a Maurizio Sarri raccogliere le redini di Massimiliano Allegri. Un cambio di testimone che non fa felici i supporters della Vecchia Signora, che sui social continuano a ostentare la loro sicurezza su Pep e il suo possibile approdo a Torino. Nulla di più falso: come raccontato in questi giorni su IlBianconero.com, manca davvero pochissimo all'ufficializzazione dell'ormai ex tecnico del Chelsea. "Chi ha voglia d'intendere, intenda. Tutti gli altri vi portano al cinema", la sentenza di Marcello Chirico. Il suo intervento? Lo trovate nel video qui in basso.