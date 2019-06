di Marcello Chirico

Guardiola è stato contattato dalla Juve ma è un sogno destinato a rimanere tale, almeno per questa stagione. Il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico spiega perché il tecnico spagnolo non sarà il prossimo allenatore della Juventus in estate. Tra i nomi che circolano in ottica bianconera Maurizio Sarri resta in decisa pole position, nelle prossime ore sapremo tutta la verità.



Nel video la spiegazione di Marcello Chirico: Guardiola è un sogno destinato a rimanere tale