di Marcello Chirico

Avrà anche espresso il suo parere personale, ma sembra più una linea da seguire. Parliamo di Gravina, della FIGC, delle soluzioni post CoVid-19 per la Serie A. Ricordate le misure per chiudere il campionato? Non si può congelare la classifica (e quindi assegnare lo scudetto alla Juve), né evitare di consegnare la coppa tra le mani di qualcuno. Restano i playoff e i playout, allora. Nell'audio del nostro Marcello Chirico, una considerazione fortissima su quanto sta accandendo nel palazzo della Federazione. Tra chi inizia a seguire 'il sentimento popolare' i potenti pronti a cambiare la formula del torneo.



Ascolta il podcast di Marcello Chirico qui in basso.