1









A Calciomercato.com, Marcello Chirico attacca Gravina: '​Chi ha osato opporsi con determinazione ai playoff, come le donne, è stato punito: non li volete giocare? E allora campionato sospeso e scudetto non assegnato. Alla faccia di tutte le belle parole e i salamelecchi spesi proprio da Gravina a favore del movimento calcistico femminile durante gli ultimi Mondiali di categoria, insieme alle promesse di farle diventare professioniste. Tutte balle, del calcio femminile a questa federazione e a questo presidente interessa zero. A proposito, chi era in testa al campionato delle Women a sole 6 giornate dalla conclusione naturale? La Juventus, con ben 9 punti di vantaggio. Nel momento in cui si decide di stoppare quel torneo, sarebbe stato logico almeno assegnare lo scudetto a chi era primo con un vantaggio così largo. La logica che però interessa a Gravina è un’altra: evitare in tutti i modi di dover assegnare altri titoli alla Juventus, uomini o donne che siano. Vincono da troppo tempo e in Federazione, così come in Lega, tifano per un cambio.'.