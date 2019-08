Un rigore inesistente concesso al Napoli ed un gol annullato con il righello a Cristiano Ronaldo. Proviamo ad immaginare se la stessa cosa fosse successa ma a parti invertite. Probabilmente a Napoli sarebbe già partita la raccolta di firme per sospendere il campionato, falsato dagli errori pro-Juve già alla prima giornata. Che il Napoli "ruba" però non si può dire e infatti gli osservatori ed opinionisti napoletani plaudono alla bellezza della partita e a quanto Fiorentina-Napoli sia stata una gioia per gli occhi. Eh già...