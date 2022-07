Wilfried Gnonto. Chi lo conosceva prima che fosse convocato in Nazionale da Mancini? Nessuno. Probabilmente neanche all'Inter, che di fatto lo ha regalato allo Zurigo. Adesso si sta facendo conoscere, anche tramite una serie di interviste. E di che cosa parla? Della Juventus. Wilfried spiega come è diventato il perfetto interista, perché racconta che nel 2018, quando ha visto la mancata espulsione di Pjanic e la vittoria bianconera in rimonta, ha pianto. Gli ha fatto male rendersi conto che la Vecchia Signora avrebbe vinto un altro scudetto. Ma doveva raccontare questa cosa per rendersi simpatico? Sei un giocatore professionista, perché ti devi inimicare una tifoseria? Pensa come verresti accolto alla Juventus...



Ma veniamo al mercato della Juve. Zaniolo, Morata e De Ligt, sono tanti i temi caldi... Guarda il video qui in basso