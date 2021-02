di Marcello Chirico

La Juventus ha superato l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. Staccato dunque il pass per la finale del 19 maggio, grazie alla vittoria per 2-1 nell'andata a San Siro e lo 0-0 difeso nel ritorno all'Allianz Stadium. Una squadra dal volto diverso rispetto a quello proposto per tutta la prima parte di stagione da Andrea Pirlo. Una Juve non necessariamente "brutta", ma intelligente, che sa leggere avversari e situazioni.



Ma tutti i commenti del caso li lasciamo a Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com: