Sarà pure antisportivo, e persino un po’ becero, ma alla Juventus – e agli juventini –in questa edizione di Champions League. In particolare, alla Continassa dovranno augurarsi che non vadano avanti soprattutto ile il. E non per pura rivalità sportiva o per il semplice gusto di gufargliela, ma per una ragione tutt’altro che banale: il ranking. Perché sarà proprio quello, al termine di questa stagione, a determinare i partecipanti alla prima edizione del ricchissimo mondiale per club che si svolgerà negli USA nell’estate 2025. Con un montepremi complessivo pari aChe significano, ma anche dei bei soldoni per chi dovesse comunque fare strada nel torneo.Parteciperanno 32 squadre, di cui 12 europee e massimo 2 per nazione. La selezione avverrà utilizzando i coefficienti Uefa totalizzati nelle ultime tre edizioni di Champions, più quella che sta per partire. Tenendo presente che le vincitrici della Coppa Campioni si qualificano di diritto.Un posto certo l’occuperà l’Inter, grazie ai punti accumulati nell’ultima stagione, mentre il secondo se lo contenderanno appunto Juventus, Milan e Napoli. Tenendo però presente che i bianconeri, esclusi dalla competizione, non potranno aggiungere nessun punto in classifica. Da qui l’esigenza che non ne facciano abbastanza i loro diretti avversari, in modo da non superarli nell’attuale graduatoria Uefa, che vede laancora al 9° posto con 47 punti.Il Milan ne ha 35, il Napoli 29. Calcolando che la Uefa assegna 2 punti per ogni vittoria,1 per i pareggi 1 e altri 5 per il passaggio del girone, per superare lanel ranking ai rossoneri sarà sufficiente farne 12 e ai napoletani 18. In caso si finisse a pari punti, passa chi ne ha fatti di più nella stagione in corso, e quindi automaticamente non la Juventus,, a cominciare dalla fase a gironi, che non sembrano riservare ad entrambe delle comode passeggiate. Quanti punti potrà fare il Milan con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle? Nell’ultima Champions ne totalizzò 7 (con 3 vittorie e 1 pareggio) + i 5 di bonus per l’approdo agli ottavi. Totale: 12. Quelli che gli servirebbero per agganciare Madama e, di fatto, superarla. Ma l’anno scorso aveva nel girone Dinamo Zagabria e Salisburgo, stavolta clienti scomodi come il Dortmund e il Newcastle.Il Napoli è finito con Real Madrid, Union Berlino e Brag. Sulla carta un girone meno complicato di quello della scorsa stagione (con Liverpool, Ajax e Rangers) e quindi la squadra di Garcia potrebbe anche rifare 10 punti Uefa (5 vittorie) che aggiunti ai 5 di bonus (totale 15) avvicinerebbe non poco la Juve. A quel punto basterebbero un’altra vittoria e un pari agli ottavi per superarla.