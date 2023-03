Ancora una polemica. Ancora. Non si placano i tifosi (e non solo) nerazzurri: appena vedono bianconero, gridano al complotto., direttore editoriale de IlBianconero.com, commenta la polemica scatenata dagli interisti sulla prima rete siglata da Linda Sembrant, centrale della Juventus Women, nel derby d'Italia femminile valido per la pool scudetto.