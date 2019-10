di Marcello Chirico

Partita mai in discussione quella tra Juventus e Bayer Leverkusen all'Allianz Stadium. Sarri lancia Bernardeschi a sorpresa tra i titolari sulla trequarti al posto di Ramsey, ma a sbloccarla è Higuain dopo 17'. Il Bayer prova a cercare il pareggio ma senza mai affondare il colpo, così nella ripresa arriva il raddoppio di Berna bravo a farsi trovare pronto nell'occasione che gli ha dato l'allenatore: secondo gol in Champions a quasi due anni dal primo. Bosz prova a svegliare il Bayer con qualche cambio, ma lì dietro con Bonucci e De Ligt (altra buona partita) non si passa. Il colpo del ko per i tedeschi arriva a pochi minuti dalla fine con il 3-0 firmato da Cristiano Ronaldo, che prima di finire sul tabellone dei marcatori aveva avuto altre tre occasioni per fare gol.



Il commento di Marcello Chirico su Juventus-Bayer Leverkusen nel suo ultimo video