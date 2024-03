Napoli-Juventus e il futuro di Allegri: il commento di Marcello Chirico

Giornata di vigilia, e che vigilia! Laprepara il big match di domani contro ilc'è già il primo campanello d'allarme. Attenzione massima alla fase difensiva che é stata punto di forza nella prima parte della stagione per poi rivelarsi punto debole.Il tema ricorrente, anche alla vigilia di una partita importante come questa, però, rimane il futuro di Massimiliano Allegri . La situazione é tutt'altro che definita, anzi. Prende piede il partito del cambiamento, conche vuole creare il suo progetto diche potrebbe anche non comprendere il tecnico livornese, già dalla prossima stagione. Da questo punto di vista, Johnsembrerebbe propenso a seguire la strada tracciata dal dirigente che domani sera incontrerà il suo passato.