La delusione e la frustrazione dei tifosi della Juventus sono palpabili dopo l'ennesimo pareggio ottenuto con sofferenza contro il Cagliari. La prestazione della squadra è stata definita catastrofica, soprattutto nella prima parte della gara, confermando un trend negativo che sembra persistere da diverse partite.



Dopo una performance deludente nel derby e una prova positiva contro l'Inter, ci si aspettava una reazione da parte della Juventus. Tuttavia, il Cagliari ha dimostrato di stare meglio e ha dominato gran parte del match, meritando il doppio vantaggio, anche se ottenuto con due calci di rigore.





La reazione della Juventus è arrivata solo nella ripresa, quando Allegri ha optato per una mossa estrema mettendo in campo ben quattro attaccanti. Sebbene questa scelta abbia permesso alla squadra di riacciuffare il pareggio, resta il fatto che è stata una situazione di estrema necessità.



Le dichiarazioni post-partita di Danilo, sempre le stesse giustificazioni riguardo alla mancanza di prestazione della squadra, hanno suscitato frustrazione. È legittimo chiedersi se la squadra non riesca a rendersi conto da sola delle proprie carenze in campo e di agire di conseguenza.