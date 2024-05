@ilbianconerocom Giuntoli è stato preso per DECIDERE! @Marcello Chirico suono originale - ilbianconerocom

"Mister Allegri devi restare, al Mondiale con te vogliamo andare". Lo striscione è stato molto esplicito, loro stanno con Allegri, così come una parte dei tifosi juventini, così come altrettanti non vedano l'ora che se ne vada.Allo stadio la curva lo difende, dall'altre parte lo fischiano e sui social l'#Allegriout imperversa. Va specificato però che da alcuni anni i rapporti tra società e ultras sono parecchio tesi. Sapere che l'intenzione del club è di esonerare Allegri pone immediatamente i primi a difendere l'allenatore.La parte di stampa schierata da sempre da parte di max spera adesso che questo supporto all'attuale tecnico preoccupi Giuntoli e lo condizioni. Esprimere un parere è legittimo, pretendere che venga recepito un altro, vale per gli #AllegriIn e gli #AllegriOut. S