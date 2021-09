Colpo di scena: esiste un giudice a Berlino (cit.). O meglio, a. Un giudice che, finalmente, vuole vederci chiaro sulla Calciopoli italiana.Un signore togato che su questa vicenda non ha deciso di lavarsene le mani dicendo, come hanno fatto tanti altri suoi colleghi in questi ultimi 15 anni, “non è materia di mia competenza”.A portarcelo fin lì è stato, ex amministratore delegato della Juventus radiato in via definitiva dal mondo del calcio proprio dai processi calciopolari,. Da qui la richiesta presentata al Tribunale di Strasburgo dall’avvocato Dupont (quello del caso Bosman) di ascoltare il proprio cliente e rendergli giustizia. Richiesta che è stata accolta, quindi ora lo Stato italiano e il suo sistema giudiziario verranno chiamati davanti all’Alta Corte Europea a motivare i propri comportamenti in quell’epoca.Se dopo il dibattimento, previsto nei mesi prossimi, il Tribunale francese dovesse pronunciarsi a favore di Giraudo, dandogli ragione,. Perché l’equazione è elementare: dare ragione all’ex AD juventino, che all’epoca dei fatti prese tutte le decisioni per conto del club torinese,, poiché i diritti di Giraudo coincidono con quelli della Juventus. Sarebbe forse la volta buona pere riesaminare i fatti sulla scorta di tutti i nuovi elementi emersi dopo il 2006.Di sicuro si tornerà almeno a riesaminare una vicenda data ormai per morta e sepolta, a cominciare proprio dalle istituzioni sportive italiane per le quali l’argomento Calciopoli era e resta un tabù. Tant’è vero che del ricorso presentato a Strasburgo non se ne ricordava più nessuno, ritenendolo probabilmente soltanto l’ennesimo velleitario tentativo di riesumare una vicenda ormai archiviata.. Per la ferma volontà del mondo sportivo, con la complicità di quello politico, di occultare l’argomento Calciopoli. Come bene sintetizzò una volta lo stesso Andrea Agnelli “si è deciso di non decidere”.Giraudo però non si è arreso ed è riuscito a farsi ascoltare dall’Alta Corte Europea, grazie al ricorso scritto e presentato dall’avvocato Dupont, un legale dalle grandi capacità e dai grossi attributi. Nel 2006, nel pieno della tempesta calciopolara, pure la Juventus si rivolse a Dupont per farsi consigliare come muoversi, e l’avvocato belga non ebbe dubbi: rivolgetevi subito al Tribunale di Strasburgo e vedrete che non ci sarà Federazione in grado di ledere i vostri diritti.. Avessero ascoltato Dupont, forse la storia sarebbe stata diversa. E magari adesso, grazie proprio all’abile Dupont, potrebbe cambiare ancora.