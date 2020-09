di Marcello Chirico

E' già iniziato il processo ad Andrea Pirlo dopo il 2-2 della Juventus contro la Roma. Critiche aspre per il neo tecnico bianconero che però ha portato a casa un punto d'oro in una partita che si era davvero messa male per i bianconeri, sotto di un gol e di un uomo per l'ultima mezz'ora. Ha sbagliato delle scelto, chiaro, ma a partita in corso ha saputo correggere la squadra, guadagnando un punto importantissimo. Se il "c..." di Conte ce l'avesse anche lui magari staremo parlando di un altro risultato...