Cristiano Ronaldo resta o no alla Juventus? Via via che passano i giorni, i dubbi sulla sua permanenza sembrano ridursi sempre di più. Ma addirittura rinnoverà il suo contratto in scadenza l'anno prossimo? E poi, cosa farà la società bianconera con Daniele Rugani?

Sono tanti i temi di mercato che circondano l'universo Juve in questo momento, nonostante si prospetti come una sessione estiva fatta di poche operazioni da parte del tandem Cherubini-Allegri.

Qui di seguito il commento e le previsioni di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com: