di Marcello Chirico

Ah! Ero pessimista. E invece la quattordicesima Coppa Italia è arrivata!



Dopo un primo tempo non bellissimo, con la Juve in difficoltà e che ha saputo sfruttare un un gol molto bello di Kulusevski. Che quasi nessuno si aspettava.



Il secondo tempo abbiamo visto un'altra squadra. Ed è stato tutto bello: per l'intensità, per la voglia, per l'applicazione, per la concentrazione. Abbiamo visto la Juventus vogliosa di vincere, di portare a casa la Coppa.



Gasperini, ancora aizzati dai soliti, si lamenta per un episodio: lasciatelo parlare, è Pessina che fa fallo. Le immagini bisognerebbe guardarle e continuano a fare i faziosi. Ne vogliono parlare per settimane? Fate pure.



Il ragionamento da fare è un altro: caro Pirlo, che stagione è stata questa qui che volge al termine?



