Le 405 panchine in bianconere di Allegri sono l'occasione per ritornare a parlare del futuro dell'allenatore livornese. E a fornircela è stato proprio Allegri, non limitandosi a manifestare la soddisfazione personale di raggiungere in presenze un mito come Marcello Lippi, ma aggiungendo di avere ancora un anno di contratto con la Juventus. Un modo per dire che potrebbe sicuramente provare ad agguantare in questa speciale classifica anche Trapattoni, che di presenze ne ha fatte quasi 600 su quella panchina, ma anche ribadire velatamente che lui non rinuncerà tanto facilmente al suo quarto anno di contratto. Come minimo, per esonerarlo bisognerà pagargli almeno una lauta buonuscita.





La sua unica certezza, per ora, è quella di aver rispettato gli obiettivi fissategli ad inizio stagione dalla società, ovvero, rientro in Champions League nella prossima stagione. Il 2° posto glielo garantirebbe, ed è sicuramente meglio del quarto.. Che prima dell'inaspettato pareggio interno con l'Empoli e la deludente prestazione nello scontro diretto con l'Inter veniva dato per scontato. Adesso invece è di nuovo in bilico.