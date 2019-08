Il mercato della Juventus sta per volgere al termine. In questi ultimi giorni di trattative, fino al gong delle ore 22 del prossimo 2 settembre, i bianconeri sono soprattutto alle prese con le cessioni, da chiudere per non ritrovarsi con troppi esuberi, soprattutto in ottica lista Champions League. In entrata l'unico obiettivo possibile resta Mauro Icardi, che servirebbe come oro nell'attacco bianconero, che ormai è dipendente dai gol di Cristiano Ronaldo. Senza il fenomeno portoghese sono guai, lo ribadisce il nostro Marcello Chirico nel suo ultimo video, in cui analizza anche le dinamiche relative alle possibili cessioni di questi ultimi giorni.



Insieme a Chirico c'è Massimo Franchi, grande esperto di mercato di Tuttosport. Non perdetevelo: