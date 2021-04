Una delle questioni del giorno in casa Juventus è la posizione di Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur in merito alla festa di ieri sera a casa dell'americano, in pieno coprifuoco-covid, con la società bianconera particolarmente irritata e che sarebbe pronta a infliggere ai tre giocatori una severa punizione.

A essere irritato è anche Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com: sentite come commenta la vicenda e cosa invoca per McKennie, Arthur e Dybala



