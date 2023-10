Prima la negligenza di, adesso ladi. Entrambi sono ora a rischio di una pesante squalifica per le loro leggerezze, anche se andrebbero chiamate in un altro modo. Uno ha assunto un integratore dopante senza essersi consultato prima con i medici della Juventus ma con un amico, l’altro ha il(ed è padrone di avercelo) ed ha ammesso di avere anche puntato su partite di calcio, cosa vietata per i tesserati. Per giunta, su piattaforme illegali. Eppure tutti e due sono maggiorenni – uno è pure padre di famiglia – sono dei professionisti e si suppone fossero a conoscenza delle regole su doping e scommesse. Lederle è da sciocchi, oltre che da irresponsabili. Anche Buffon scommetteva, ma in tabaccheria e non sul calcio.. Tra l’altro, in un momento contingente non particolarmente roseo per il club, che la scorsa estate non si è potuta nemmeno permettere di fare mercato per le note problematiche finanziarie.Pogba rischia fino a tre anni,Ma ha poca importanza: che quest’ultimo venga fermato 6 mesi, 1 anno o appunto 3,Era uno dei giovani in crescita, prossimo anche alla convocazione in Nazionale, ci puntava Allegri e aveva destato l’interesse del CT Spalletti. Tutto già finito, per un vizio che non ha saputo tenere a freno, al punto da rovinarlo.Bisogna capirlo? Supportarlo? Aiutarlo?Non di chi deve solo prendere atto di un problema creatosi all’improvviso all’interno di un club e commentarlo per quello che è: un danno, appunto.. Perché sottrae all’allenatore un altro giocatore al reparto di centrocampo della Juventus, che già non brilla di suo per eccesso di qualità. E poi perché inevitabilmente, all’interno della quale sembra si sia perso il controllo su tutto.Dove ognuno fa quello che gli pare e lo si viene a sapere solo a cose fatte. La Juventus di Boniperti, ma anche quella di Moggi, erano altra cosa. Questo non significa che qualcosa non succedesse anche in quegli spogliatoi, ma qualcuno arrivava sempre in tempo a tamponare.Il fatto che sia poi un personaggio discutibile comea divulgare in anticipo e col contagocce i nomi dei giocatori sotto inchiesta e gli inquirenti si muovano di conseguenza andando a Coverciano,Ordinario e sportivo. In una parola: scandaloso. Tanto quanto permettere a Corona di dire quali pene andrebbero comminate ai club: la retrocessione della Juventus è pura invenzione sua, probabilmente perché se la augura. Come i tanti che, inevitabilmente, gli danno credito.Pogba & Fagioli. E’ finita qui? Non pare, perché ci sarebbe anche un altro giocatore (di secondo piano) della Juventus coinvolto.