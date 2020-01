Kulusevski? Alla fine, a quanto pare, rimarrà altri sei mesi a Parma. A deciderlo è stato, in maniera piuttosto categorica, il direttore sportivo del Parma. Quel Daniele Faggiano, salentino, che di amici nel calcio ne ha parecchi. Ma soprattutto uno: Antonio Conte, con cui condivide la provenienza geografica e un rapporto di stima e affetto affinato col tempo e con le parecchie esperienze condivise pure in campo lavorativo. A partire da Bari, dove Faggiano era osservatore e Conte un allenatore in rampa di lancio.



A PENSAR MALE... - Mettiamola così, con la 'malizia' che occupa i pensieri di Marcello Chirico. Malizia che s'acuisce pensando al rapporto tra lo stesso Conte e D'Aversa, tecnico sempre dei parmigiani: i due si sono conosciuti a Siena, dove D'Aversa era ancora calciatore e Conte il secondo di De Canio. Oggi vanno in vacanza insieme, e il mister salentino è anche padrino di una figlia del tecnico gialloblù.

Guarda il video di Chirico qui in basso