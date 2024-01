@ilbianconerocom Dopo #JuventusEmpoli torniamo a parlare di #Agnelli e della sua intervista al Financial Times. Ma il suo ritorno è davvero possibile? L’analisi di @Marcello Chirico ♬ suono originale - ilbianconerocom

L'ex presidente della Juve, Andrea Agnelli è tornato a parlare pochi giorni fa in una lunga intervista al Financial Times e hanno fatto rumore le sue dichiarazioni, soprattutto in merito a un suo ritorno nella società bianconera, scenario che non ha escluso. Di questo ha parlato Marcello Chirico: "Che Andrea Agnelli sia juventino nel dna, non ci sono dubbi. Quando tornerà non lo sa, ma lo vorrebbe eccome. Il cugino John glielo permetterà?"Il ritorno alla Juve di Andrea Agnelli è davvero possibile? Di seguito l'analisi di Marcello Chirico sul tema.