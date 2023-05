E adesso? Il futuro di Massimiliano Allegri tiene banco in casa Juventus. Non può non essere così.



Se molti lo danno per partente, poniamo una domanda dopo la conferenza stampa alla vigilia del Milan: sembra davvero una persona pronta a dire addio alla Vecchia Signora o incerto sul proprio futuro?



Allegri, infatti, è stato bombardato per quasi tutta la conferenza per chiedergli se si sentisse ancora allenatore della Juve per la prossima stagione e si è detto certo. Anche l'altra volta diceva di avere ed effettivamente aveva il sostegno di Andrea Agnelli, che poi però ascoltò Nedved e Paratici e lo esonerò. Chissà se John Elkann non gliel'abbia ancora detto o stia nascondendo la decisione, ma Allegri ha messo in chiaro che non rassegnerà le dimissioni e se la Juve vorrà cambiare dovrà pagarlo, visto il suo contratto oneroso. Tutto si decide il 5 giugno.



Guarda il video qui in basso.