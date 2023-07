Marcello Chirico in JuveMania commenta l'intervista di John Elkann alla STAMPA in coincidenza del centenario degli Agnelli alla Juventus: "Ha ribadito di esserne un grande tifoso e di voler proseguire nel solco della tradizione, ed ha anche detto di essere convinto che il club abbia agito in piena correttezza riguardo ai fatti contestategli dall'inchiesta Prisma e che il calcio europeo rischia la deriva . E allora, perché ha preferito patteggiare, abiurare la Super Lega e ridurre gli investimenti di Exor per il club che tanto ama?".



