Waiting for the sentence. Lo scriviamo all’inglese, visto che riguarda appunto un club britannico, e in tanti – in Gran Bretagna, ma soprattutto milioni di juventini in Italia – stanno aspettando con ansia questa benedetta e dirimente decisione. Ovvero,. Una decisione che potrebbe squalificare i citizens dalla prossima/e edizione/i della Champions League e spedire, in automatico (secondo alcuni),sulla panchina dellaTempi? Qualcuno sostiene siano imminenti, però la UEFA ci ha abituati spesso a lunghe attese, e magari a “non decidere”. Vedi il procedimento nei confronti del Milan, in ballo da un anno, oppure quello sul PSG, sanato (dopo ben 9 mesi d’attesa) dal TAS.Comportamento questo, sempre a sentire i bene informati, chiara spia dell’agitazione che in queste settimane attanaglierebbe gli emiri di Abu Dhabi. Dove Mansour avrebbe incontrato Guardiola e si sarebbe sentito chiedere di andare via, ma siccome il tecnico non si schioda da Manchester facile immaginare che la richiesta non sia andata a buon fine (sempre che ci sia stata).Cominciando proprio da questa benedetta e tanto attesa sentenza, fondata a mio parere quasi sul nulla.Materiale sicuramente scottante, in grado secondo FL di dimostrare “una via surrettizia utilizzata per far arrivare denaro da Abu Dhabi al club” attraverso finte sponsorizzazioni.Ciò che infatti la UEFA contesta al City è di fatto la falsificazione dei bilanci societari, apparentemente regolari. Lo fa, però, utilizzando materiale discutibile, frutto di un lavoro di hackeraggio e non di un’indagine seria, approfondita e basata su riscontri oggettivi. In due semplicissime parole: prove inconfutabili. Di cui non è in possesso.Quello tirato fuori da Football Leaks sarà pure materiale scottante, ma (probabilmente) inammissibile in un processo ordinario. A sua volta la UEFA si limita a controllare i bilanci dei club, stabilendo se siano in regola e rispettino i criteri del FPF. Non può di certo essere l’organo di controllo UEFA a stabilire se una mail è vera o falsa, inviando ispettori all’interno del City ed effettuando indagini che non le sono consentite. Dovrebbe farlo la magistratura ordinaria, avviando sul caso un’inchiesta parallela. Che, al momento, non c’è.La decisione della UEFA non è quindi semplice, e per questo tarda, perché è in gioco la sua stessa credibilità.