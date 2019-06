Qualche giorno fa aveva lanciato l'hashtag #TuttiInTuta e oggi il nostro Marcello Chirico si presenta proprio in tuta per analizzare la nuova Juventus di. Dalle parole del tecnico bianconero in conferenza stampa al viaggio per incontrare Cristiano Ronaldo, fino ad un commento (inevitabile) sulle frasi di Aurelio De Laurentiis. Ma il focus, ovviamente, è dedicato al mercato e in particolare a quello in uscita: quali sono i big destinati a partire e quali invece quelli blindati con l'arrivo dell'allenatore ex Chelsea?