di Marcello Chirico

Le riflessioni sono tante. Perché il pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona lascia il segno per come è maturato. Non è bastato il solito Cristiano Ronaldo, in gol 47 volte nelle ultime 47 partite di Serie A, diversi errori individuali e di reparto hanno aiutato la squadra di Juric ad agguantare il pari. Naturalmente l’attenzione si sposta alla classifica, con la squadra di Pirlo che può subire un altro allungo dell’Inter capolista, impegnata contro il Genoa, con il big match contro il Napoli ancora da recuperare.



Di seguito il video-commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com