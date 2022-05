Pogba verso il Pogback. Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, e Giovanni Armanini, esperto Calcio&Finanza, hanno analizzato sotto ogni punto di vista il possibile e sempre più probabile ritorno del centrocampista francese.



Del resto, il Polpo ha scelto la Juventus e, in attesa della definizione degli ultimi dettagli, vanno risolti alcuni dubbi che accompagnano non solo l'investimento in sé, ma anche la condizione fisica del giocatore. Dopo tanti anni allo United, vedremo lo stesso giocatore ammirato all'inizio della carriera?



Se è un Pogba diverso, lo dirà solo il tempo. E magari qualche giocata delle sue...