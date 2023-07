Magari ci riuscirà, considerato alla pari di un nuovo Messia e – quindi –Perché è stato decisamente folle prevedere un rinnovo automatico ad(32 anni) alla 35^ presenza sul campo. E altrettanto scellerato è stato fargliele raggiungere quelle 35 presenze (in totale ne ha fatte persino 37) essendo a conoscenza di quel vincolo. Tra l’altro, un rinnovo automatico a 6 milioni netti di euro. Regalati. Perché, ormai, il buon Alex non è più neanche la controfigura del giocatore arrivato nel 2015 dal Porto.Un ingaggione quasi alle stesse cifre (6.5) ce lo ha pure, che di anni ne ha 36 e nell’ultima stagione di presenze ne ha totalizzate solo 26, nemmeno tutte a tempo pieno, causa acciacchi fisici che lo hanno tormentato no stop. Risultato: quelle poche volte che ha giocato, la forma fisica era quella che era e le prestazioni non sempre sono state all’altezza. L’ultima in Nazionale è stata un disastro. Ma di mollare non ci pensa proprio, anzi, punta addirittura Euro 2024.è sicuramente un portiere bravo e di assoluta affidabilità (a parte quando si intestardisce a giocare con i piedi e commette disastri, tipo Oporto ‘20 o Udine ‘21), ma che viaggia verso i 34 anni. Ha ancora 2 anni di contratto e assicura che li farà entrambi alla Juventus. Perché è affezionato alla maglia? Magari anche, ma di sicuro perché non trova in giro nessun club che, a quell’età, lo paga 6.5 l’anno. Tanti soldi per uno di sicuro di prima fascia, ma che non sarà mai Buffon, e neanche Courtois.. Stipendi alti di cui alla Continassa vorrebbero tanto liberarsi, per alleggerire il monte ingaggi e sostituirli con altri più bassi, ringiovanendo magari anche la rosa. Intenzioni, però, che si scontrano inevitabilmente con quelle contrarie degli interessati, che puntano i piedi e pretendono il rispetto del contratto. Vediamo se ci riuscirà davvero Giuntoli a fargli cambiare idea.Gli stessi che andarono a prendersidallo Schalke04 a 25 milioni, scambiaronoconsoltanto per generare una mega plusvalenza, acquistaronodal M’gladbach pagandolo circa 10 milioni quando 6 mesi dopo si sarebbe svincolato e arrivato gratis. Tre giocatori che la Juventus ha provato a piazzare in giro per l’Europa ma che adesso ritorneranno alla base, perché nessuno dei club in cui sono andati a giocare in prestito li ha voluti riscattare. Motivo: non sono dei fenomeni. E, per giunta, hanno tutti ingaggi alti. Il solo Arthur prende 5.5 mln, più diche ne incassa (meritatamente) 4.