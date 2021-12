La Juventus ha battuto 2-0 la Salernitana all'Arechi, in un match che ha permesso alla squadra di Allegri quantomeno di tornare alla vittoria dopo il brutto ko interno con l'Atalanta. Certo si tratta dell'ultima in classifica, quindi non c'è da tessere tutti questi elogi, e tanti problemi di questa incerta Juve d'inizio stagione si sono visti tutti nonostante i 3 punti portati a casa.

Queste considerazioni, e tante altre, su Salernitana-Juve le potete ascoltare nel video di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com