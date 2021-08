Oggi è andato in scena il nuovo incontro per il rinnovo di Dybala. E' andata esattamente come la prima. Si è parlato con Antun ed erano presenti tutti, ma non si è arrivati ancora a nulla. Filtra comunque ottimismo: ma davvero va tutto bene? Per me no, altrimenti avrebbero già firmato.Molto probabile che arriveranno comunque a una conclusione della vicenda, che troveranno una soluzione. Però non è così scontato così come ce la fanno passare. Probabile poi che ci saranno anche altri incontri: è un rapporto proprio da ricostruire, quello trae la. Dalla cessione si passa al centro del progetto? Non c'è coerenza.