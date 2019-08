Il no di. Sebbene tanti tifosi bianconeri vogliano ancora vedere l'argentino con la maglia della Juve, la sua decisione di non accetare l'offerta del Man United complica i piani di mercato della Juventus e soprattutto fa un piacere a Beppe Marotta che da Milano si sta godendo la scena e pregusta un ritorno in pista per l'acquisto non solo di Lukaku ma dello stesso attaccante argentino visto che ad oggi non è ancora da escludere un passaggio de La Joya all'Inter. Paulo si è comportato come un bimbo viziato che ha voluto fare uno sgarbo alla società che gli ha dato tutto.