di Marcello Chirico

Non mi soffermo più di tanto sulla partita di ieri, ne abbiamo parlato abbastanza. Vado su alcuni temi, parlando di Ronaldo: rimane sempre un caso. Di mercato e legato alle richieste dei tifosi. Si può acquistare un giocatore più forte di Ronaldo? Parlate ancora dei 36 anni? Trovatelo voi un giocatore così che ti fa vincere, che ti fa stare lì. Per vincere lo scudetto, non si può più sbagliare: al momento, per fortuna c'è un terzo posto. E per fortuna che c'è Ronaldo, tornato al primo posto pure tra i capocannonieri. Sul futuro, personalmente non ho dubbi: non do troppo peso alle voci arrivate dalla Spagna.



La Juve è tornata a creare tanto, ma senza Ronaldo non si fa gol! Pure Kulusevski: sempre questa storia sulle posizioni, quando uno è forte se la trova da solo. Le reti dal centrocampo, poi, continuano a mancare: ieri McKennie ha segnato ed è rientrato Ramsey, che è uno che staziona spesso in area di rigore e dà soluzioni. Per me, non ha senso dire che Bentancur gli è superiore: l'uruguaiano può fare la riserva in questa squadra, anzi...



Dybala? I gol potrebbero arrivare pure da lui, però non gioca. E il rientro ritarda, ancora... So di toccare un argomento tabù: per alcuni non va messo in discussione. Dico solo che per me è strano che trovi sempre qualche problema prima del rientro. Mi ricorda tanto il caso Cannavaro all'Inter.



