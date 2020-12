1







di Marcello Chirico

A leggere il risultato, per chi non ha visto la partita, verrebbe da dire: 'Beh, è stata una vittoria facile con il Genoa, penultimo in classifica'. No, non è stato così. E' stato ancora una volta una rogna, e ieri sera - al di là del risultato e del gioco - è stata una gara difficile. Si vede la mano dell'allenatore e ciò che chiede Pirlo: pressing costante e riaggressione. A un certo punto sembravano tutti nell'area dei rossoblù.



A prescindere però da tutti i numeri, il gol è arrivato dopo 57 minuti. Il motivo? Si arrivava fino al limite dell'area e poi non si concretizzava. Perin ha corso solo un pericolo sul colpo di testa di McKennie. Ma 57(!) minuti per fare un gol e appena 4 per subirne uno.

La palla continua a girare lenta, e l'area si riempie meglio quando c'è Morata. Dybala? Nel primo tempo male, poi il gol è stato 'uno dei suoi'. Speriamo che si sblocchi, che sia arrivato il momento in cui si riscopra nuovamente utile. Sulle parole, però, voglio essere chiaro: non lo metto in discussione, ma perché dice queste cose adesso che è il 13 dicembre? Bastava un tweet...



E che dire del Var? Sono stufo di essere preso in giro! La devono smettere! Ho capito qual è il motivo: con la Juve ci sono sempre polemiche, allora hanno talmente paura delle polemiche che annullano a prescindere.



