Il mare è in tempesta, alle spalle del nostro Marcello Chirico. E allora, il parallelo con il futuro di Paulo Dybala è facile da farsi: sono giorni di pensieri e di onde emotive, per l'argentino. Che è tornato prima dalle vacanze non per mettersi subito a disposizione di Sarri, ma per capire quanto prima quale sarà il suo domani. Alla corte della Juve, o chissà: pure lontano, direzione Manchester. Lì dove ci sono due giocatori che fanno gola a Paratici: da una parte il romantico e dispendiosissimo ritorno di Paul Pogba, dall'altro un'occasione in avanti come Romelu Lukaku... Guarda il video qui in basso!