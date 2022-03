di Marcello Chirico

Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. L'argentino lascerà la Vecchia Signora a zero il 30 giugno 2022, quando il suo contratto scadrà. Una notizia che negli ultimi giorni ha tenuto fortemente banco e che lo farà anche nelle prossime settimane, anche se quello odierno sembra decisamente l'inizio del capitolo finale per la Joya in bianconero.



Questo il commento del direttore editoriale de IlBianconero.com Marcello Chirico: