Quattro gol, due opere d'arte, due pali e ancora una volta un gol dal Var. Quella bianconera è una pinacoteca, una galleria d'arte in movimento. La Juve ha giocato, creato, convinto e si è fatta apprezzare anche dagli esteti del calcio. Nessun gol preso, ma quattro fatti, in una serata viva e ricca di colpi da campioni. Insomma, una prestazione convincente, possibilmente da bissare ora in campionato. Resta però un dubbio, più chiaro degli altri: Emre Can. Ancora escluso, anche in Coppa Italia. Ma Paratici mente? E' in partenza?​



Ecco il commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com: