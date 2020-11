La partita di ieri sera vinta 2-1 in rimonta contro il Ferencvaros ha messo in mostra una Juventus capace sì di vincere e qualificarsi agli ottavi di Champions con due giornate d'anticipo, ma allo stesso tempo ha evidenziato ancora alcune problematiche della squadra di Pirlo, a partire dall'atteggiamento tenuto sul terreno dell'Allianz Stadium fino alle prestazioni di alcuni singoli, dal rientrante Alex Sandro al solito Paulo Dybala in evidente difficoltà...

Questo è l'approfondito commento al match da parte di Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com