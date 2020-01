è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, però potrà giocare con la sua nuova squadra solo dalla prossima estate perché a Parma, almeno per il momento , ne hanno bloccato la partenza immediata. Gli serve. Il proprietario del cartellino era l’Atalanta - che se lo vedrà pagato dalla Juve in 5 rate - ma a stabilire il percorso professionale del giocatore è ora il Parma, che lo aveva preso in prestito dal club di Percassi. Paratici ha provato a convincere i ducali a liberare subito il giocatore proponendo come contropartita (e in prestito secco) Marko Pjaca, ma a Parma hanno detto no. Preferiscono tenersi Kulusevski, inseritosi alla grande e protagonista fin qui di un’ottima stagione.Le due società l’hanno chiusa qui, i soliti malpensanti no. Perché c’è già chi si è catapultato al prossimo 19 gennaio, data della sfida tra Juventus e Parma, e si sta domandando come si comporterà quel giorno in campo il giovane Dejan. Con quale predisposizione mentale scenderà in campo? Si farà condizionare dal fatto di essere già un calciatore juventino, oppure la sua professionalità prevarrà su tutto?E come la prenderanno pure gli altri, a cominciare dagli interisti, tornati a sperare di poter rivincere uno scudetto proprio a spese della Juve e sempre inclini a pensare male ogni volta che c’è di mezzo Madama?In quella circostanza tutti, nessuno escluso (mi riferisco ad addetti ai lavori, così come ai tifosi dell’Inter) garantirono sulla massima professionalità e serietà del centrale olandese.E identico trattamento lo ricevettero coloro che ironizzarono pure dopo, con l’Inter che vinse in rimonta quella partita grazie anche ad un fallo da rigore su Icardi provocato proprio da De Vrij.Se il 19 gennaio D’Aversa dovesse decidere di non schierare Kulusevski, in modo da stoppare ogni tipo di congettura ed evitare al ragazzo possibili condizionamenti, credete che parmensi, interisti e gli immancabili napoletani plaudiranno a questa scelta?