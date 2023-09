Si è chiusa la lunga finestra di mercato, e quello della Juventus è stato pressochè inesistente. Di nuovi sono arrivati solo Weah e Facundo Gonzalez (che è andato subito in prestito), è stato acquistato a titolo definitivo Milik, Cambiasso McKennie e Nicolussi sono rientri da prestiti. Poi in 12 sono andati in prestito, 4 se ne sono andati, 2 venduti (Kulusevski/Zakaria). Cosa potrà fare con questa rosa la Juventus? Neanche Allegri parla più di scudetto, ma di 4 ° posto, assolutamente da raggiungere per tornare a fare la Champions (e la prossima sarà molto più ricca dell'attuale). Perché Napoli Inter e Milan, sulla carta, sono più forti. E' un dato oggettivo. Rocchi ha fatto ascoltare gli audio di Juve-Bologna tra arbitro e Var. Servito a poco, perché alla fine contano le interpretazioni che vengono date - in campo, in sala Var e poi dal designatore - sui singoli episodi. Dando per assodato che il rigore per il Bologna c'era, non ha convinto la spiegazione sul fallo di Moro su Chiesa. Per Rocchi "questi rigori non si danno più", però ha specificato che se Di Bello l'avesse concesso il Var lo avrebbe avallato. Quindi, questi rigori si danno ancora.



