Il nostro direttore editoriale Marcello Chirico ha affidato a Calciomercato.com un suo commento alle voci su Cristiano Ronaldo: "Max Allegri, al momento dell’addio, avrebbe consigliato ad Agnelli di sbarazzarsi di Ronaldo in modo da non rallentare la crescita della squadra. Quella squadra che, l’annata successiva, non avrebbe sicuramente rivinto lo scudetto senza le reti del portoghese e di Dybala. E che probabilmente oggi, senza le marcature di CR7, non starebbe nemmeno lottando per il posto Champions. Eppoi, Ronaldo starebbe bloccando la crescita di chi? Di quali potenziali fuoriclasse? Nessuno. Tolti Chiesa, Dybala, De Ligt, Cuadrado (e i soliti senatori, purtroppo sulla strada del tramonto) vedo solo tanta mediocrità. Se davvero, e concedetemi il beneficio del dubbio, Allegri avesse consigliato questo al presidente, allora sarebbe meglio restasse a Livorno."