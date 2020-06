Allora, ascoltate bene: se una squadra inanella otto scudetti di fila e, metti caso, riesce pure ad aggiungerci il nono, non li ha vinti perché sul campo ha dimostrato di essere superiore agli avversari, ma solo perché gode di un potere superiore agli altri.Il teorema Diaconale – vinci tanto, ergo hai potere – non è stato tirato fuori per caso, ma come risposta agli attacchi (pochi) ricevuti nelle ultime 72 ore dalla squadra di Inzaghi per il modo in cui ha ribaltato e vinto l’ultima partita con la Fiorentina.Qualcuno (sempre troppo pochi) si è azzardato, ritenendolo favorevole alla Lazio,, comandata appunto dal generale Diaconale. Bersagli, tutte le “malelingue” che hanno avuto da dire sui penalty concessi alla Lazio.L’ultimo appunto sabato sera, il primo post – lockdown, tanto per non perdere le buone abitudini., colpevole due volte: di averlo fischiato convinto che Dragowski avesse “preso” Caicedo, e di non essere voluto andare al Var a controllare la causa dello svenimento in area dell’equadoregno.Cattiverie assortite, dice l’Arturo, costruite ad arte per mettere pressione sulla povera Lazio e complicarle la rincorsa in campionato., sempre lo stesso e sempre quello: il club che ha vinto 8 scudetti consecutivi, “e non mi sembra sia stata la Lazio”. L’integerrimo Diaconale non la nomina, e non se ne capisce il motivo,, non serve un aruspice dell’antica Roma.Ha idea il portavoce laziale quante malignità mettono in giro i maligni che intende lui sulla Juve? Una al giorno, quando va bene.E poi le moviole, caro Arturo, sono nate proprio per essere commentate, e la Lazio non può venirne esentata solo perché dà fastidio sentirsi dire che Caicedo s’è buttato.E comunque,. Quelli con lo “strapotere” e che non nomini sono, per ora, fermi a 10. Ne avranno avuti puri loro di generosi, ma meno della Lazio, e quello di sabato sera non rientrava di sicuro nella categoria rigore solare. Fosse stato concesso a quelli con lo “strapotere” hai idea quale casino sarebbe venuto fuori?Non è sempre lui quello che siede all’interno del consiglio di Presidenza federale, che ha veicolato l’insediamento di Dal Pino in Lega calcio, che ha “aiutato” Gravina a diventare presidente della FIGC, e che già nel 2003 ottenne (unico club in Italia) una rateizzazione a 23 anni del debito contratto dalla Lazio con l’Agenzia delle Entrate, costringendo l’allora governo a modificare la legge sugli sconti fiscali per ottenere il nulla osta pure dalla UE? Queste non sono leggende, ma storia.