Si avvicina Inter-Juve, il Derby d'Italia, sfida ancora più calda perché quest'anno ci si gioca lo scudetto. E a scaldare ulteriormente l'ambiente é la questione arbitri: tra scelte che non hanno convinto e favorito il club nerazzurro e la questione designazione. Tutto sommato sarebbe semplice: perché non scegliere il più in forma, il più forte dei fischietti a disposizione di Rocchi, Daniele Orsato?.



No, impossibile Perché pesa ancora la mancata espulsione di Pjanic, segno di come il sentimento popolare possa indirizzare le scelte dei designatori. Ma é possibile? Evidentemente sì...



Di seguito, il commento di Marcello Chirico.