di Marcello Chirico

La Juventus ha vinto in rimonta 2-1 il derby della Mole contro il Toro. Vittoria sì, con conseguente goduria juventina per aver ribadito il primato nella città di Torino, e averlo fatto ancora una volta con un successo in extremis... ma quanta sofferenza! La squadra ha mostrato diverse "magagne", per utilizzare un termine già utilizzato qui sul nostro sito dopo il 3-0 rifilato alla Dinamo Kiev in Champions.

A descriverle puntualmente, una per una, è proprio il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico! Ecco il suo video di commento postpartita: